Galatasaray, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka ile seyircisine veda ederken Türk Telekom'da oynadığı 17 maçta hiç yenilmedi. Bu sezon bu statta 17 lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galatasaray bu maçı da kazanarak sezonu evinde namağlup tamamlayarak son haftaya büyük bir avantajla girdi.



EVİNDE 49 PUAN ALDI

Bu sezon evinde oynadığı maçlarda büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar 49 puan topladı. Bu 2001-02 sezonundaki 17'de 17 yaparak 51 puan topladığı sezondan sonraki en yüksek puan. Terim'in başında çıktığı 146 iç saha maçında sarı-kırmızılı takım sadece 13 maç kaybetti. 109 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Aslan toplam 25 beraberlik elde etti.