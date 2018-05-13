Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakika sonrası bir hayli mutluydu. Öğrencilerine övgüler yağdıran Terim, Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Finallerin takımı olduklarını bir kez daha gösterdiklerini kaydeden İmparator, "Artık tüm sezonun karşılığını alma vakti geldi. Taraftarımızın önünde finalin ilk ayağını geçtik. Sıra son 90 dakikaya geldi. Göztepe deplasmanında da kazanıp, mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.



KALDI 90 DAKİKA

"Hesap kitap yapmak bizim işimiz değil" diyen Terim, "Taraftarımızın önünde şampiyona yakışır bir futbol oynadık. Bu hikayeyi yazanlar son sözü de Göztepe maçında söyleyecek. Rakiplerimizin aldıkları ya da alacakları sonuçları önemsemeden kazanmak için o karşılaşmada elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.



İMPARATOR ÇILDIRDI

Karşılaşma 73. dakikasında saha kenarında ortalık karıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir taraftar ile tartıştı. Bir anda arkasındaki tribüne dönen Terim, sinirlerine hakim olamazken, tepki gösterdiği taraftarın yanına gitmek istedi. Tribüne çıkmaya çalışan Terim'e yardımcıları Hasan Şaş ile Levent Şahin engel oldu. Zor sakinleşen İmparator'un hedefindeki taraftar ise polisler tarafından stat dışına çıkarıldı. Bu arada Terim'in tartıştığı taraftara tribündeki diğer futbolseverler de tepki gösterdi.