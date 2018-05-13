Fatih Terim: "Şampiyon gibi oynadık" – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    : "Şampiyon gibi oynadık"

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: "Şampiyon gibi oynadık"

    “Artık tüm sezonun karşılığını alma vakti geldi. Taraftarımızın önünde finalin ilk ayağını geçtik. Sıra son 90 dakikaya geldi. Bu hikayeyi yazanlar son sözü de maçında söyleyecek”

    Galatasaray Teknik Direktörü , 90 dakika sonrası bir hayli mutluydu. Öğrencilerine övgüler yağdıran Terim, karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Finallerin takımı olduklarını bir kez daha gösterdiklerini kaydeden İmparator, "Artık tüm sezonun karşılığını alma vakti geldi. Taraftarımızın önünde finalin ilk ayağını geçtik. Sıra son 90 dakikaya geldi. deplasmanında da kazanıp, mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.

    KALDI 90 DAKİKA
    "Hesap kitap yapmak bizim işimiz değil" diyen Terim, "Taraftarımızın önünde şampiyona yakışır bir futbol oynadık. Bu hikayeyi yazanlar son sözü de maçında söyleyecek. Rakiplerimizin aldıkları ya da alacakları sonuçları önemsemeden kazanmak için o karşılaşmada elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

    İMPARATOR ÇILDIRDI
    Karşılaşma 73. dakikasında saha kenarında ortalık karıştı. Galatasaray Teknik Direktörü , bir taraftar ile tartıştı. Bir anda arkasındaki tribüne dönen Terim, sinirlerine hakim olamazken, tepki gösterdiği taraftarın yanına gitmek istedi. Tribüne çıkmaya çalışan Terim'e yardımcıları ile Levent Şahin engel oldu. Zor sakinleşen İmparator'un hedefindeki taraftar ise polisler tarafından stat dışına çıkarıldı. Bu arada Terim'in tartıştığı taraftara tribündeki diğer futbolseverler de tepki gösterdi.

    1. 13.5.2018
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