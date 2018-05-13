En erken taklacı
Belhanda sezonun en erken golünü attı, taklalarla kutladı
Younes Belhanda golle döndü. Geçen hafta cezası nedeniyle Akhisar maçında forma giymeyen Faslı yıldız, Yeni Malatya maçını kolaya çeviren isim oldu. Rodrigues'in pasına hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi. Belhanda'nın bu golün Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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