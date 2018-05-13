En erken taklacı

Younes Belhanda golle döndü. Geçen hafta cezası nedeniyle Akhisar maçında forma giymeyen Faslı yıldız, Yeni Malatya maçını kolaya çeviren isim oldu. Rodrigues'in pasına hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi. Belhanda'nın bu golün Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.