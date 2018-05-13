En erken taklacı – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    En erken taklacı

    En erken taklacı

    sezonun en erken golünü attı, taklalarla kutladı

    Younes golle döndü. Geçen hafta cezası nedeniyle Akhisar maçında forma giymeyen Faslı yıldız, Yeni maçını kolaya çeviren isim oldu. Rodrigues'in pasına hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi. Belhanda'nın bu golün 'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.

    1. 13.5.2018
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