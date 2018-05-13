Beklentilerin çok altında kaldık – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Beklentilerin çok altında kaldık

    Beklentilerin çok altında kaldık

    , karşılaşmanın ardından bir hayli üzgündü.

    , karşılaşmanın ardından bir hayli üzgündü. karşısında beklentilerin altında bir futbol oynadıklarını belirten Bulut, "Sahada istediklerimizi yapamadık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve 3 puanı aldı. Son maçımızda 'u yenip sezonu 3 puanla kapatmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

    MALATYA 10 KİŞİYLE TAMAMLADI
    deplasmanından eli boş dönen Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı 11 oyuncuyla tamamlayamadı. Müsabakanın 63. dakikasında 3 oyuncu değişikliğini de yapan Doğu ekibi, 78'den itibaren bir kişi eksik oynadı. Bir pozisyonda takım arkadaşı Sadık ile çarpışan Chebake, acılar içinde yere yığıldı. Hakemin oyunu durdurmasının ardından sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Faslı futbolcu, maçı yarıda bıraktı.

    1. 13.5.2018
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