Beklentilerin çok altında kaldık
Yeni Malatyaspor Teknik Direkörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından bir hayli üzgündü.
Yeni Malatyaspor Teknik Direkörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından bir hayli üzgündü. Galatasaray karşısında beklentilerin altında bir futbol oynadıklarını belirten Bulut, "Sahada istediklerimizi yapamadık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve 3 puanı aldı. Son maçımızda Kayserispor'u yenip sezonu 3 puanla kapatmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
MALATYA 10 KİŞİYLE TAMAMLADI
İstanbul deplasmanından eli boş dönen Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı 11 oyuncuyla tamamlayamadı. Müsabakanın 63. dakikasında 3 oyuncu değişikliğini de yapan Doğu ekibi, 78'den itibaren bir kişi eksik oynadı. Bir pozisyonda takım arkadaşı Sadık ile çarpışan Chebake, acılar içinde yere yığıldı. Hakemin oyunu durdurmasının ardından sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Faslı futbolcu, maçı yarıda bıraktı.
- 13.5.2018
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Volkan Demirel soyunma odasını inletti: Burası Fenerbahçe
Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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