Beklentilerin çok altında kaldık

Yeni Malatyaspor Teknik Direkörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından bir hayli üzgündü. Galatasaray karşısında beklentilerin altında bir futbol oynadıklarını belirten Bulut, "Sahada istediklerimizi yapamadık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve 3 puanı aldı. Son maçımızda Kayserispor'u yenip sezonu 3 puanla kapatmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



MALATYA 10 KİŞİYLE TAMAMLADI

İstanbul deplasmanından eli boş dönen Yeni Malatyaspor, karşılaşmayı 11 oyuncuyla tamamlayamadı. Müsabakanın 63. dakikasında 3 oyuncu değişikliğini de yapan Doğu ekibi, 78'den itibaren bir kişi eksik oynadı. Bir pozisyonda takım arkadaşı Sadık ile çarpışan Chebake, acılar içinde yere yığıldı. Hakemin oyunu durdurmasının ardından sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Faslı futbolcu, maçı yarıda bıraktı.