Aslan’a yeni tesis
Galatasaray’ın sezon hazırlıkları ve kamp çalışmaları için KKTC’de proje hazırlığında olduğu öğrenildi
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'ın yeni bir tesis çalışmalarına başladığı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sarı- kırmızılıların otel ve kamp tesisisi projesinin olduğunu söyledi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştüğünü belirten Atakan, "Yarım kalan bir proje vardı. Bunun tamamlanması için çalışma yapılıyor. Galatasaray, Kıbrıs'ta yeni bir proje gerçekleştirmek istiyor. Bu tesis halka da diğer takımlara da açık olacak. Otel ve kamp tesisini entegre etmiş şekilde bir projeleri var. Sayın başkan, bununla ilgili olarak bir hazırlık içerisinde olduklarını iletti" sözlerini sarfetti.
- 13.5.2018
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sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 6
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hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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