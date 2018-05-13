Aslan’a yeni tesis – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Aslan’a yeni tesis

    Aslan’a yeni tesis

    ’ın sezon hazırlıkları ve kamp çalışmaları için ’de proje hazırlığında olduğu öğrenildi

    Şampiyonluk için geri sayıma geçen 'ın yeni bir tesis çalışmalarına başladığı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sarı- kırmızılıların otel ve kamp tesisisi projesinin olduğunu söyledi. G.Saray Başkanı ile görüştüğünü belirten Atakan, "Yarım kalan bir proje vardı. Bunun tamamlanması için çalışma yapılıyor. , Kıbrıs'ta yeni bir proje gerçekleştirmek istiyor. Bu tesis halka da diğer takımlara da açık olacak. Otel ve kamp tesisini entegre etmiş şekilde bir projeleri var. Sayın başkan, bununla ilgili olarak bir hazırlık içerisinde olduklarını iletti" sözlerini sarfetti.

    1. 13.5.2018
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