Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Fatinoğlu, "Kulağımıza gelen cümleler inşallah doğru değildir. Malatyalı futbolcularım primi kişi başı 200 bin TL diyorlar" ifadelerini kullandı. Fatinoğlu ısrarlara rağmen kaynağını açıklamadı.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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