Sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Fatinoğlu, "Kulağımıza gelen cümleler inşallah doğru değildir. Malatyalı futbolcularım primi kişi başı 200 bin TL diyorlar" ifadelerini kullandı. Fatinoğlu ısrarlara rağmen kaynağını açıklamadı.





