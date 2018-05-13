Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    ’ndan şok iddia

    <a href="/index/ali-fatinoglu?id=b7e17cad-727d-4275-abca-f36a153a7729" class="" rel="tag">Ali Fatinoğlu</a>’ndan şok iddia

    Sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından , hesabından yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından , hesabından yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Fatinoğlu, "Kulağımıza gelen cümleler inşallah doğru değildir. Malatyalı futbolcularım primi kişi başı 200 bin TL diyorlar" ifadelerini kullandı. Fatinoğlu ısrarlara rağmen kaynağını açıklamadı.


    1. 13.5.2018
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