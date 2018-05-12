Yalman’ı ziyaret etti – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Yalman’ı ziyaret etti

    Yalman’ı ziyaret etti
    çalışmalarını sürdüren Ozan Korkut, camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelmeyi de ihmal etmiyor. Korkut son olarak efsane başkanlardan ile bir araya geldi ve fikir alışverişinde bulundu. G.Saray'ı parlak günlerine döndürmek istediklerini belirten "Efsane başkanımızın fikirleri ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz" dedi.
    1. 12.5.2018
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