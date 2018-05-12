Terim’den uyarı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ’den uyarı

    Terim’den uyarı
    derbisinde sakatlanan Mariano tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürürken , sağ bek bölgesinde formayı yine Linnes'e teslim edecek. 'nın kontrataklara etkili çıktığını oyuncularına hatırlatan Terim'in geri dönüşler konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
    1. 12.5.2018
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