Sinan Gümüş formayı kaptı
Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Feghouli'nin yokluğunda Terim kanatta formayı Sinan Gümüş'e formayı teslim edecek. Bu Sezon Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında kritik goller atan genç oyuncu tecrübeli çalıştırıcıdan tam not almayı başarmıştı. Ayrıca sakatlığı süren Serdar Aziz'in yerine de savunmada Denayer'in yanında Maicon görev yapacak.
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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