Sinan Gümüş formayı kaptı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    formayı kaptı

    Sinan Gümüş formayı kaptı

    Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Feghouli'nin yokluğunda Terim kanatta formayı 'e formayı teslim edecek. Bu Sezon ve maçlarında kritik goller atan genç oyuncu tecrübeli çalıştırıcıdan tam not almayı başarmıştı. Ayrıca sakatlığı süren 'in yerine de savunmada Denayer'in yanında Maicon görev yapacak.

    1. 12.5.2018
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