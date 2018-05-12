Sinan Gümüş formayı kaptı

Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Feghouli'nin yokluğunda Terim kanatta formayı Sinan Gümüş'e formayı teslim edecek. Bu Sezon Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında kritik goller atan genç oyuncu tecrübeli çalıştırıcıdan tam not almayı başarmıştı. Ayrıca sakatlığı süren Serdar Aziz'in yerine de savunmada Denayer'in yanında Maicon görev yapacak.