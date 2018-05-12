Sezonun en erken golü Belhanda’dan – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Sezonun en erken golü Belhanda’dan

    Sezonun en erken golü Belhanda’dan

    Yeni Malatyaspor karşısında 30. saniyede golü atan Galatasaraylı yıldız futbolcu Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon en erken atılan golün sahibi oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşan , maça çok hızlı başladı. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Rodrigues, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve uzak direğe doğru gönderdi. Topa hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi.

    Belhanda'nın bu golün Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.

    1. 12.5.2018 19:44
    2. Güncelleme: 12.5.2018 21:08
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