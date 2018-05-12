Şaş motive etti – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Şaş motive etti

    Şaş motive etti
    Yardımcı hoca sosyal medya hesabından son günlerin moda söylemi 'Konsantrasyon' paylaşımında bulundu. 'nin Akhisar'a elendiği saatlerde, "Bizim konsantrasyonumuz, şampiyonluk, taraftar ve biziz. 55 bin taraftar statta, milyonlar ekran başında destekleyin. Kimse bizi ilgilendirmiyor. Şimdiden konsantrasyon" paylaşımı yaptı.
    1. 12.5.2018
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