Milan’a gidiyor – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ’a gidiyor

    Milan’a gidiyor
    döneminde ismi sık sık 'la adı anılan 'nin kardeşi Mensur ve menajeri Kerim Mecidi ile beraber Milano'ya giderek 'lı yöneticilerle masaya oturduğu bildirildi. Milan'ın yapılan görüşmelerde Fellaini'ye yılda 5 milyon euro ücret ödemeyi kabul ettiği iddia edildi.
    1. 12.5.2018
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