Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım

    Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım

    Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, sosyal medya hesabından 12 Mayıs paylaşımında bulundu.

    Süper Final Şampiyonluk Grubu son maçında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak grubu lider tamamlayan Galatasaray, 2011/12 sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibinin evinde ilan etmişti.

    Fatih Terim ve öğrencilerinin Türk futbol tarihinin unutulması zor şampiyonluklarından birine imza atarken o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Felipe Melo 12 Mayıs paylaşımında bulundu.

    İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı;

    1. 12.5.2018 14:21
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