Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo, sosyal medya hesabından 12 Mayıs paylaşımında bulundu.
Süper Final Şampiyonluk Grubu son maçında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak grubu lider tamamlayan Galatasaray, 2011/12 sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibinin evinde ilan etmişti.
Fatih Terim ve öğrencilerinin Türk futbol tarihinin unutulması zor şampiyonluklarından birine imza atarken o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Felipe Melo 12 Mayıs paylaşımında bulundu.
İşte Felipe Melo'nun o paylaşımı;
- 12.5.2018 14:21
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‘Ciğer polemiği’
Toplam 1
Yorum
srcnkns.gfb Yazık olmuş keşke bir tadına baksalardı. Kulübü yediler yetmedi belki ciğer doyururdu. Yazık be vallahi yazık.
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 5
Yorum
öyle derler penaltı atışında bır mürselanın pozıyonuna baksılar bılerek topu dısarı atı soner aydoğgu
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Sen futbolu bırak
Toplam 1
Yorum
kişiye göre adalet olurmu Engin Baytarın ailesi kötümüydü? Ardanın babası cezayı duyunca değil oğlu terbiyesizlik yapınca üzülmeliydi.
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