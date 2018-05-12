G.Saray’ı bırakma – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    G.Saray’ı bırakma

    G.Saray’ı bırakma
    ve 'un ısrarla istediği Muslera, 'den ayrılmama kararı aldı. 'da başarılı bir performans sergileyen Uruguaylı kalecinin, ayrılmayı çok da düşünmese de bu konuyla ilgili Taffarel'in de fikrini aldığı öğrenildi. Tafo'nun, "Galatasaray gibi bir aileyi zor bulursun. Burada sevenin çok onları bırakma" dediği bildirildi.
    1. 12.5.2018
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