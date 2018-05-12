Gomis Ümit Davala'ya emanet!

Futbolculuğu döneminde Milan ve Real Madrid maçlarında kritik penaltıları gole çeviren Ümit Davala, tecrübelerini Fransız forvetle paylaştı. Teknik heyet, Gomis'i, "Takımda en rahat olması gereken sensin. Son iki hafta gol atamasan bile 27 golde olacaksın. Harika bir sezon geçirdin. Strese girip konsantrasyonunu kaybetme'' sözleriyle terapiye aldı. Taraftarlar da Yeni Malatya maçı öncesi tribüne çağırarak Gomis'e destek verecek.

RODRİGUES DOUBLE PEŞİNDE

SABAH, ligde 9 gol-8 asist istatistiği yakalayan Galatasaraylı Rodrigues'e "Double-double yapabilecek misin?'' diye sordu. İşte cevabı: "Kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Her şey mükemmel gidiyor. 10 gol-10 asiste ulaşmak için önümde iki maç bulunuyor. Umarım başarılı olurum."

TERİM İŞİ SIKI TUTUYOR

Hafta içi oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları, iki gün önceden Yeni Malatya maçı için kampa girdi. Perşembe günkü idmanın ardından Florya'dan ayrılmayan Terim ve kurmayları tesiste analizlerini yaptı.