Gomis Ümit Davala'ya emanet!
Fatih Terim, penaltı kaçırdığı Akhisar deplasmanında gözyaşlarını tutamayan yıldız oyuncusu Gomis'i, yardımcısı Ümit Davala'ya emanet etti.
Futbolculuğu döneminde Milan ve Real Madrid maçlarında kritik penaltıları gole çeviren Ümit Davala, tecrübelerini Fransız forvetle paylaştı. Teknik heyet, Gomis'i, "Takımda en rahat olması gereken sensin. Son iki hafta gol atamasan bile 27 golde olacaksın. Harika bir sezon geçirdin. Strese girip konsantrasyonunu kaybetme'' sözleriyle terapiye aldı. Taraftarlar da Yeni Malatya maçı öncesi tribüne çağırarak Gomis'e destek verecek.
RODRİGUES DOUBLE PEŞİNDE
SABAH, ligde 9 gol-8 asist istatistiği yakalayan Galatasaraylı Rodrigues'e "Double-double yapabilecek misin?'' diye sordu. İşte cevabı: "Kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Her şey mükemmel gidiyor. 10 gol-10 asiste ulaşmak için önümde iki maç bulunuyor. Umarım başarılı olurum."
TERİM İŞİ SIKI TUTUYOR
Hafta içi oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları, iki gün önceden Yeni Malatya maçı için kampa girdi. Perşembe günkü idmanın ardından Florya'dan ayrılmayan Terim ve kurmayları tesiste analizlerini yaptı.
- 12.5.2018 07:20
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 3
Yorum
misafir bütün penaltıları sağa atan ve kaçırmayan biri üstten dağlara taşlara atıyorsa şüphe uyandırması kaçınılmaz.keşke işini iyi yapsaydı
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