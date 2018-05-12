Gomis'e Ümit Davala terapisi
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'ya emanet!

    Gomis Ümit Davala'ya emanet!

    , penaltı kaçırdığı Akhisar deplasmanında gözyaşlarını tutamayan yıldız oyuncusu 'i, yardımcısı 'ya emanet etti.

    Futbolculuğu döneminde Milan ve maçlarında kritik penaltıları gole çeviren , tecrübelerini Fransız forvetle paylaştı. Teknik heyet, 'i, "Takımda en rahat olması gereken sensin. Son iki hafta gol atamasan bile 27 golde olacaksın. Harika bir sezon geçirdin. Strese girip konsantrasyonunu kaybetme'' sözleriyle terapiye aldı. Taraftarlar da Yeni maçı öncesi tribüne çağırarak Gomis'e destek verecek.

    RODRİGUES DOUBLE PEŞİNDE
    SABAH, ligde 9 gol-8 asist istatistiği yakalayan Galatasaraylı Rodrigues'e "Double-double yapabilecek misin?'' diye sordu. İşte cevabı: "Kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Her şey mükemmel gidiyor. 10 gol-10 asiste ulaşmak için önümde iki maç bulunuyor. Umarım başarılı olurum."

    TERİM İŞİ SIKI TUTUYOR
    Hafta içi oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyaran Galatasaray Teknik Direktörü ve yardımcıları, iki gün önceden maçı için kampa girdi. Perşembe günkü idmanın ardından Florya'dan ayrılmayan Terim ve kurmayları tesiste analizlerini yaptı.

    1. 12.5.2018 07:20
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