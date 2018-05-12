Galatasaray'da galibiyetin şifresi belli
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesi kapsamında bu akşam saat 19:00'da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında zorlu bir 3 puan mücadelesi verecek.
- 12.5.2018 11:18
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‘Ciğer polemiği’
Toplam 1
Yorum
srcnkns.gfb Yazık olmuş keşke bir tadına baksalardı. Kulübü yediler yetmedi belki ciğer doyururdu. Yazık be vallahi yazık.
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 5
Yorum
öyle derler penaltı atışında bır mürselanın pozıyonuna baksılar bılerek topu dısarı atı soner aydoğgu
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Sen futbolu bırak
Toplam 1
Yorum
kişiye göre adalet olurmu Engin Baytarın ailesi kötümüydü? Ardanın babası cezayı duyunca değil oğlu terbiyesizlik yapınca üzülmeliydi.
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