Galatasaray'da galibiyetin şifresi belli – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da galibiyetin şifresi belli

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da galibiyetin şifresi belli

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesi kapsamında bu akşam saat 19:00'da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında zorlu bir 3 puan mücadelesi verecek.

    1. 12.5.2018 11:18
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