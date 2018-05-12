Galatasaray'da Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Terim ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulüp ile 800. maçına çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşım şu şekilde:
- 12.5.2018 19:59
- Güncelleme: 12.5.2018 20:05
-
G.Saray’ı bırakma
Toplam 2
Yorum
Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
-
Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Toplam 2
Yorum
ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
-
Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
Galatasaray'da Fatih Terim paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.