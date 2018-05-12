Galatasaray'da Fatih Terim paylaşımı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da paylaşımı

    Galatasaray'da Fatih Terim paylaşımı

    Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    , sosyal medya hesabı üzerinden 'in sarı-kırmızılı kulüp ile 800. maçına çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşım şu şekilde:

    1. 12.5.2018 19:59
    2. Güncelleme: 12.5.2018 20:05
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