Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu) | CANLI

Galatasaray sezonun ilk yarısında yenildiği Evkur Yeni Malatyaspor'u bitime Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor. Lider Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ligde geride kalan 32 haftada sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alıyor. Malatya ekibi ise 40 puanla 10. sırada bulunuyor. Fatih Terim ile 21. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Aslan, Malatya karşısında kayıp yaşamak istemiyor.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis.

Yeni Malatyaspor'un 11'i: Farnolle, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Diallo, Aytaç, Chebake, Adem, Eren, Boutaib.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



İki sarı kırmızılı ekibin kozlarını paylaşacağı mücadele saat 19:00'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.



Gomis Alex'i geçebilecek mi?



Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı gol krallığında zirvede yer alan Bafetimbi Gomis'i de yakından ilgilendiriyor. Mario Jardel'in 2000-01 sezonundaki 22 gollük rekorunu kıran Bafetimbi Gomis Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda.

Gomis bir gol daha atarsa 28 golle 2010-11 sezonunda gol kralı olan Alex de Souza'yı yakalayacak. Gomis 29'a ulaştığında ise ligde bir sezon içinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını ele geçirecek.

İkinci randevu



Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynana maçı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra sarı-kırmızılılarda teknik direktör değişikliğine gidildi ve Igor Tudor'un yerine Fatih Terim geldi.

Evinde 18 maçtır yenilmiyor



Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca içerideki son 7 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

Şampiyonluk için 4 puan yeterli



Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala zirvedeki yerini kaybetmek istemiyor. Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk turunu son hafta İzmir'de atmak istiyor. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi bu 2 maçtan 4 puan alması yetecek.

Feghouli cezalı, 4 isim sınırda



Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Sofiane Feghouli, sarı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Ryan Donk kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemeyecek..