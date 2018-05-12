Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, evindeki 145 maçtan 108'ini kazandı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesi kapsamında bu akşam sahası Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
- 12.5.2018 13:59
- Güncelleme: 12.5.2018 15:41
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G.Saray’ı bırakma
Toplam 2
Yorum
Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Toplam 2
Yorum
ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
Toplam 6
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, evindeki 145 maçtan 108'ini kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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