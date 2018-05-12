Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 1. dakikada Belhanda ve 12. dakikada Gomis'in attığı gollerle 2-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantajı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip önümüzdeki hafta İzmir'de oynanacak olan Göztepe maçında berabere kalsa bile 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

SİNAN GÜMÜŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Sinan Gümüş, bu sezon ligde ilk kez 11'e girdi.

Bu sezon ligde oynanan 17 maçta süre alan Sinan Gümüş, bu müsabakaların hepsinde sonradan oyuna dahil olurken, Evkur Yeni Malatyaspor önünde ilk 11'de şans buldu.

FUTBOLCULARDAN ANNELERİNE JEST

Galatasaraylı futbolcular, yarın kutlanacak Anneler Günü öncesi annelerine jest yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncular, müsabaka öncesi ısınmaya sırtlarında annelerinin isimlerinin yazılı olduğu formalarla çıktı.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Son dönemdeki iç saha maçlarına büyük ilgi gösteren Galatasaray taraftarları, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da Türk Telekom Arena'ya akın etti. Tribünlerin büyük ölçüde dolduğu görüldü.

Öte yandan, yaklaşık 500 Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı da takımlarına destek vermek için kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

1. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasında Sadık'ın hatasında Rodrigues, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Rodrigues'in içeri çevirdiği topa arka direkte Belhanda'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Rodrigues'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

12. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine hızla giren Rodrigues'in içeri çevirdiği topa kale önünde Gomis'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

27. dakikada Malatyaspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Sinan, sol kanatta bulunan Rodrigues'e pasını aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in yaptığı sert vuruşta kaleci Farnolle iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

38. dakikada Fernando'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sinan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

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