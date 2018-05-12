Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'dan gelen müjdeli haberi paylaşarak camiayı sevince boğarken FOTOMAÇ'ı da doğrulamış oldu. Diğer gazeteler haberi bugün girebilirken, Türk spor basınının bir numarası FOTOMAÇ, 5 Mayıs'ta "Men cezası gelmeyecek" başlığıyla Galatasaray'ın ceza almayacağını duyurmuştu. FOTOMAÇ'ın habercilikteki üstünlüğü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.