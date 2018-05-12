Fotomaç farkı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    farkı

    <a href="/index/fotomac?id=49e4ce63-02ee-4d64-8a85-6a6b0b3e0432" class="" rel="tag">Fotomaç</a> farkı

    Başkanı , 'dan gelen müjdeli haberi paylaşarak camiayı sevince boğarken 'ı da doğrulamış oldu. Diğer gazeteler haberi bugün girebilirken, Türk spor basınının bir numarası , 5 Mayıs'ta "Men cezası gelmeyecek" başlığıyla 'ın ceza almayacağını duyurmuştu. FOTOMAÇ'ın habercilikteki üstünlüğü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

    1. 12.5.2018
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