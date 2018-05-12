Fatih Terim'den 145 maçlık korkunç seri – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'den 145 maçlık korkunç seri

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den 145 maçlık korkunç seri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesi kapsamında bu akşam sahası Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    1. 12.5.2018 13:59
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