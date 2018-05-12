Biletler yok satıyor – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Biletler yok satıyor

    Biletler yok satıyor

    Karaborsa patladı. Biletler 2 bin TL’ye çıktı

    'ın bu sezon Stadı'ndaki son karşılaşması büyük ilgi gördü. Şampiyonluk yolunda en kritik 90 dakikalardan biri olan karşılaşmanın biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Hatta VIP koltukları bile doldu. Dün tam anlamıyla bir karaborsa patlaması yaşanırken sosyal medyada biletlerin 2 bin TL 'ye kadar alıcı bulduğu ifade edildi. Galatasaray bugünkü karşılaşmadan 5 milyon TL gelir bekliyor.
    1. 12.5.2018
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