Bafetimbi Gomis, Alex de Souza'nın rekorunu egale etti! – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Bafetimbi , de Souza'nın rekorunu egale etti!

    Bafetimbi Gomis, Alex de Souza'nın rekorunu egale etti!

    Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında ağlarını havalandıran Bafetimbi , 28 gole ulaşarak Fenerbahçeli eski futbolcu de Souza'yı yakaladı.

    Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında ağlarını havalandıran Bafetimbi , 28 gole ulaşarak Fenerbahçeli eski futbolcu de Souza'yı yakaladı.

    Spor Toto 'in 33. haftasında , Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılılarda bu sezonun yıldızı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, yine sahneye çıktı. Şampiyonluk yolunda takımına attığı gollerle zirvede yer almasını sağlayan Gomis, kişisel olarak da Süper Lig'de rekora ortak oldu.

    Yıldız golcü, Malatya karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 28'e çıkardı ve bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcu olan 'nin eski futbolcusu Alex De Souza'yı yakalamış oldu.
    1. 12.5.2018 20:10
    2. Güncelleme: 12.5.2018 20:18
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