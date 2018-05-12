Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında Yeni Malatyaspor ağlarını havalandıran Bafetimbi Gomis, 28 gole ulaşarak Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'yı yakaladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılılarda bu sezonun yıldızı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, yine sahneye çıktı. Şampiyonluk yolunda takımına attığı gollerle zirvede yer almasını sağlayan Gomis, kişisel olarak da Süper Lig'de rekora ortak oldu.
Yıldız golcü, Malatya karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 28'e çıkardı ve bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcu olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex De Souza'yı yakalamış oldu.
- 12.5.2018 20:10
- Güncelleme: 12.5.2018 20:18
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G.Saray’ı bırakma
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Yorum
Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Toplam 2
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ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
Bafetimbi Gomis, Alex de Souza'nın rekorunu egale etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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