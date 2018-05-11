Wolfsburg düşerse Yunus Malli geliyor – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    düşerse Yunus Malli geliyor

    Wolfsburg düşerse Yunus Malli geliyor
    'in gözdelerinden birisi ise ... Milli takımda da sürekli oynattığı gurbetçi oyuncunun formasını giydiği 'un düşme tehlikesi yaşaması, tecrübeli teknik adamı harekete geçirdi. Eğer Wolfsburg, play-out maçını kazanamaz ve Bundesliga 2'ye düşerse Yunus'a kiralama teklifi yapılacak.

    Sol kanatta ve forvet arkasında forma giyebilen Yunus Mallı, bu sezon Bundesliga'da 29 maçta forma giydi. 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.
    1. 11.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wolfsburg düşerse Yunus Malli geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN