Wolfsburg düşerse Yunus Malli geliyor
Fatih Terim'in gözdelerinden birisi ise Yunus Mallı... Milli takımda da sürekli oynattığı gurbetçi oyuncunun formasını giydiği Wolfsburg'un düşme tehlikesi yaşaması, tecrübeli teknik adamı harekete geçirdi. Eğer Wolfsburg, play-out maçını kazanamaz ve Bundesliga 2'ye düşerse Yunus'a kiralama teklifi yapılacak.
Sol kanatta ve forvet arkasında forma giyebilen Yunus Mallı, bu sezon Bundesliga'da 29 maçta forma giydi. 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.
Sol kanatta ve forvet arkasında forma giyebilen Yunus Mallı, bu sezon Bundesliga'da 29 maçta forma giydi. 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.
- 11.5.2018
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