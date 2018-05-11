Son karar Sinan Gümüş
Sarı kart cezalısı Sofiane Feghouli'nin yerine oynayacak isim belli oldu.
Sarı kart cezalısı Sofiane Feghouli'nin yerine oynayacak isim belli oldu. Fatih Terim, Malatyaspor karşısında formayı Sinan Gümüş'e teslim edecek. Bu sezon kritik gollere imza atan Gümüş, antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Yasin Öztekin ise yine yedek soyunup, şans bekleyecek.
- 11.5.2018
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