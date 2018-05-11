Son karar Sinan Gümüş – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Son karar

    Son karar <a href="/index/sinan-gumus?id=bda08ad3-d019-4282-aa0a-f796e8b51d18" class="" rel="tag">Sinan Gümüş</a>

    Sarı kart cezalısı 'nin yerine oynayacak isim belli oldu.

    Sarı kart cezalısı 'nin yerine oynayacak isim belli oldu. , Malatyaspor karşısında formayı 'e teslim edecek. Bu sezon kritik gollere imza atan Gümüş, antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor. ise yine yedek soyunup, şans bekleyecek.
    1. 11.5.2018
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