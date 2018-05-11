Mustafa Cengiz: "Galatasaraylılar inanır, çalışır ve kazanır"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp dergisinin 177. sayısında yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı camiaya seslenerek, "Galatasaraylılar inanır, çalışır ve kazanır. İnanacağız, çalışacağız ve kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız" dedi.
Şampiyonluk süreci hakkında da konuşan Cengiz, "Galatasaray'da 14 sene boyunca beklenen şampiyonluk hasretini öylesine geçen günler olduğunu söyleyebilir miyiz? İşte o günlerde yaptığımız bir şeyi bugün tekrarlamak zorundayız. Sadece sportif anlamda değil finansal bazda da o günlerde yaptığımız gibi adım adım ilerlemeli, gelişmeli ve yükselmeliyiz. Bunu başarmak için tüm organlarıyla birlikte hareket eden bir yönetimimiz ve eşi benzeri olmayan bir kurum kültürümüz var" şeklinde konuştu.
"GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREBİLMEK İÇİN, BUGÜNÜN ŞARTLARINI OLUŞTURMANIZ GEREKİYOR"
Hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını ifade eden Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geleceği şekillendirebilmek için, bugünün şartlarını oluşturmanız gerekiyor. Bu yapıyı oluşturduktan sonra sabredersek, sonuçlarını bekleme hakkımız olabilir. Bu anlamda yürüdüğümüz yolda takdirle karşılandığımız gibi eleştirel düşünceye de karşı değiliz. Hepimizin kabul edeceği üzere; eleştirel düşünce geleneğini oluşturamamış kurumlar, sorunlar karşısında akıl ve izan derinliğine inemeyeceklerdir. Galatasaraylılık duruşunu özümseyen bir yönetim olarak eleştiri karşıtı yaşamıyor, meselelere yaklaşırken duygusal çatışmalar altında kalmıyoruz. Galatasaray'da yaşanmakta olan sessiz devrimin takipçisi olan sizlerle, bütün camia olarak hep birlikte büyük bir sınav veriyoruz. Bu sınavın sonunun sağlam bir gelecek ve sportif başarılarla dolu sezonlar olacağına yürekten inanıyorum."
"EUROCUP, GALATASARAY'IN GENLERİNDE OLAN KAZANMA KÜLTÜRÜNÜN ÖRNEKLERİNDEN"
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Eurocup şampiyonluğu hakkında da konuşan Başkan Cengiz, "Geçtiğimiz ay Galatasaray Müzesi'ne yeni bir Avrupa kupası daha getirmenin mutluluğunu yaşadık. Kadın Basketbol Takımımızın kazandığı FIBA Eurocup, Galatasaray'ın genlerinde olan kazanma kültürünün en önemli örneklerindendir. Daha önce de söylediğim üzere kızlarımızın da başardığı gibi; Galatasaraylılar inanır, çalışır ve kazanır. İnanacağız, çalışacağız ve kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız" diyerek sözlerini tamamladı.
- 11.5.2018 12:20
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Mustafa Cengiz: "Galatasaraylılar inanır, çalışır ve kazanır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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