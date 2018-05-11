Mariano'dan Fatih Terim açıklaması!
Terim’in gelmesiyle soyunma odasından, idmanlara kadar her şeyin değiştiğini belirten sambacı “Pozitif bir değişiklik bu. Saygı ve neşe arttı. Umarım hep beraber şampiyonluğa ulaşırız” dedi
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Mariano, kulüp dergisine verdiği röportajda Fatih Terim'e övgü yağdırdı. 31 yaşındaki futbolcu, "Terim'in gelmesiyle ciddi bir değişim yaşandı. Soyunma odasından tutun antrenmanın havasına kadar her şey değişti. Pozitif anlamda bir değişiklik bu. Saygı ve sevgi arttı burada" ifadelerini kullandı. Terim'in takım için ne yapması gerekiyorsa onu yapan bir teknik adam olduğunu kaydeden Mariano, "Futbolcusunu her zaman savunan bir teknik adam. Sizden istediğini, eksiğinizi açıkça söylüyor. Tam bir aile babası. Umarım birlikte şampiyonluğa ulaşırız" dedi.
REKABET KALİTEDİR
Sarı-kırmızılı taraftarların sahalarında inanılmaz bir ortam oluşturduğunu da belirten Brezilyalı oyuncu, "Fransa'da PSG, Almanya'da Bayern rakipsiz. Türkiye'de dört takım son haftalara kadar mücadele ediyor. Bu önemli. Rekabet, ligin kalitesini artırıyor." dedi.
BARCELONA İŞİ OLMADI
Mariano, Barcelona'ya transferinin gündeme gelmesiyle ilgili, "Evet, öyle bir ihtimal gündeme geldi. Fakat Avrupa pasaportlu bir oyuncu arıyorlardı. Sağ bek mevkisinde farklı alternatifleri vardı. O yüzden transfer olmadı" diye konuştu.
REKABET KALİTEDİR
Sarı-kırmızılı taraftarların sahalarında inanılmaz bir ortam oluşturduğunu da belirten Brezilyalı oyuncu, "Fransa'da PSG, Almanya'da Bayern rakipsiz. Türkiye'de dört takım son haftalara kadar mücadele ediyor. Bu önemli. Rekabet, ligin kalitesini artırıyor." dedi.
BARCELONA İŞİ OLMADI
Mariano, Barcelona'ya transferinin gündeme gelmesiyle ilgili, "Evet, öyle bir ihtimal gündeme geldi. Fakat Avrupa pasaportlu bir oyuncu arıyorlardı. Sağ bek mevkisinde farklı alternatifleri vardı. O yüzden transfer olmadı" diye konuştu.
- 11.5.2018
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