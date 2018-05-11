Lider Galatasaray'da hedef 3 puan – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Lider Galatasaray'da hedef 3 puan

    Lider Galatasaray'da hedef 3 puan

    Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto 'in 33. haftasında yarın Evkur 'u ağırlayacak.

    Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem yönetecek.

    Sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve 'in 3'er, Beşiktaş'ın ise 4 puan önünde 69 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Evkur engelini kayıpsız geçebilmek için ter dökecek.

    FEGHOULİ CEZALI
    Evkur müsabakası öncesi Galatasaray'da Sofiane Feghouli sarı kart cezalısı durumunda bulunuyor.

    Ligde son oynanan karşılaşmasında bu sezonki 4. sarı kartını alarak cezalı duruma düşen Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

    Öte yandan, Galatasaray'da Mariano Filho ile 'in ise tedavileri sürüyor.

    BELHANDA TAKIMA DÖNÜYOR
    Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezasını dolduran Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında yeniden takıma dönecek.

    Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle maçında oynayamayan Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında kadroya girebilecek.

    ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA
    Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Sinan Gümüş ve Ryan Donk, Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin son haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

    EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
    Galatasaray, 'de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, Stadı'nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi.

    'de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 müsabakadan 17 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

    1. 11.5.2018 10:45
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