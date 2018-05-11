Kukla olmam! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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HEPSİ
    11 Mayıs 2018, Cuma
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    olmam!

    Kukla olmam!
    Başkanı , camianın kendisine güven duymasının çok önemli olduğunu belirterek, "Ben bir protesto görürsem ayrılırım. Koltuğa yapışmamak lazım" diye konuştu. Spor'a açıklamalarda bulunan Cengiz, "Ben eğer bir yanlış olursa giderim" derken "Çarpışmadan çekileceğim, öyle kolay çekileceğim anlamına gelmesin. siperi gibi çarpışırım. Önemli olan camianın bana güveni. Buna taraftar da dahil" ifadesini kullandı.

    BAŞKANLIK SİSTEMİ VAR
    26 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Cengiz, Galatasaray başkanlığı için tüm adayların şansını eşit gördüğünü belirtirken listesini bir dayatma olmadan hazırladığını söyledi. Sarı-kırmızılı başkan şöyle konuştu: CEO'luk sistemini ile ilgili şeyler duydum. Birleşme teklifleri geldi ama 'Bize 3-5 koltuk ver' diye gelen teklifleri kabul etmedim. Burası bir siyasi parti değil. var. Eğer dayatmalarla gidersem ' Başkan' olurum. Ben öyle bir iktidarı istemem, o seçimi alnımın akıyla kaybederim, daha iyi...
    1. 11.5.2018
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