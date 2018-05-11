Gomis'in yanına İtalyan Forvet
Gelecek sezon Bafetimbi Gomis'in yanına efektif bir forvet arayan G.Saray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
- 11.5.2018
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xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
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