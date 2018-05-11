Galatasaray'dan Akhisarspor'a tebrik – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'dan Akhisarspor'a tebrik

    Galatasaray'dan Akhisarspor'a tebrik

    Spor Kulübü, finalde 'yi 3-2 iile geçerek 'nı kazanan için tebrik mesajı yayınladı.

    Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "56. 'nı kazanan 'u başarısından ötürü tebrik ederiz" denildi.
    1. 11.5.2018 12:51
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