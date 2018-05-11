Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ve surat çalışmasıyla başladı.
Daha sonra gruplar haline ayrılan oyuncular beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 11.5.2018 18:26
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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