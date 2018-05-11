Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'da maçının hazırlıkları tamamlandı

    Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

    'in 33'üncü haftasında yarın Evkur ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ve surat çalışmasıyla başladı.
    Daha sonra gruplar haline ayrılan oyuncular beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

    1. 11.5.2018 18:26
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