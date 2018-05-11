Galatasaray'da tek hedef galibiyet! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'da tek hedef galibiyet!

    Galatasaray'da tek hedef galibiyet!
    , Evkur maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya'da yönetiminde yapılan idmanda dar alanda pas organizasyonları ile taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanı Bafetimbi Gomis'in oğlu Dione de izledi. Babası ile paslaşan 5 yaşındaki sempatik Dione ile Fatih Terim ve oyuncular da yakından ilgilendi.

    MORALLER YÜKSEK
    21. şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılı takımda planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Terim, oyunculardan sadece kendi maçlarına odaklanmalarını istedi. Hedef; Malatyaspor engelini de kayıpsız geçip, son hafta deplasmanına beraberlik kredisi ile gitmek.
    1. 11.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da tek hedef galibiyet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN