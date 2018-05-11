Galatasaray'da tek hedef galibiyet!
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya'da Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dar alanda pas organizasyonları ile taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanı Bafetimbi Gomis'in oğlu Dione de izledi. Babası ile paslaşan 5 yaşındaki sempatik Dione ile Fatih Terim ve oyuncular da yakından ilgilendi.
MORALLER YÜKSEK
21. şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılı takımda planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Terim, oyunculardan sadece kendi maçlarına odaklanmalarını istedi. Hedef; Malatyaspor engelini de kayıpsız geçip, son hafta Göztepe deplasmanına beraberlik kredisi ile gitmek.
MORALLER YÜKSEK
21. şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılı takımda planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Terim, oyunculardan sadece kendi maçlarına odaklanmalarını istedi. Hedef; Malatyaspor engelini de kayıpsız geçip, son hafta Göztepe deplasmanına beraberlik kredisi ile gitmek.
- 11.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
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