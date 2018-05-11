Galatasaray'da Serdar Aziz ayrı çalıştı
Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in tedavisi devam ediyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in tedavisi devam ediyor. Tecrübeli oyuncu dün tedavisinin ardından sağlık heyeti denetiminde takımdan ayrı hazırlanan özel programı uyguladı. Serdar'ın Malatyaspor maçında oynayıp oynamayacağı bugün netleşecek.
- 11.5.2018
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