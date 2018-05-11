Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!

    Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!

    26 Mayıs'taki seçimde Galatasaray Kulübü yeni başkanını seçecek.

    1. 11.5.2018 03:27
    2. Güncelleme: 11.5.2018 03:39
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