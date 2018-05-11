Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
26 Mayıs'taki seçimde Galatasaray Kulübü yeni başkanını seçecek.
- 11.5.2018 03:27
- Güncelleme: 11.5.2018 03:39
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ERDAL ADELET T ECELLİ ETTİ
-
Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
Toplam 2
Yorum
xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.