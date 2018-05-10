Transfer hedefinden Galatasaray açıklaması! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Transfer hedefinden açıklaması!

    Transfer hedefinden <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> açıklaması!

    Galatasaray'da scout ekibinin takip altına aldığı iddia edilen Przemyslaw Frankowski'den transferle ilgili açıklama geldi.

    1. 10.5.2018 15:29
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