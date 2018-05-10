Galatasaraylı Latovlevici'den ayrılık açıklaması! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Galatasaraylı Latovlevici'den ayrılık açıklaması!

    Galatasaraylı Latovlevici'den ayrılık açıklaması!

    Galatasaray'ın bu sezon Karabükspor'dan transfer ettiği fakat beklenen performansı sergileyemedikten sonra yedek kulübesine çekilen Latovlevici, Rumen basınına açıklamalarda bulundu

    1. 10.5.2018 10:30
    2. Güncelleme: 10.5.2018 11:20
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