Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız" – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'dan flaş açıklama: " gelirse satarız"

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan flaş açıklama: "<a href="/index/teklif?id=75c102b6-212f-4ad0-9718-20829d0862fd" class="" rel="tag">Teklif</a> gelirse satarız"

    Galatasaray'da Fatih Terim döneminde formu düşen Tolga Ciğerci'nin takımdan gönderilebileceği konuşuluyordu.

    1. 10.5.2018 14:41
    2. Güncelleme: 10.5.2018 14:57
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