Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
Galatasaray'da Fatih Terim döneminde formu düşen Tolga Ciğerci'nin takımdan gönderilebileceği konuşuluyordu.
- 10.5.2018 14:41
- Güncelleme: 10.5.2018 14:57
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Flaş karar: Kupa finaline İspanyol hakem!
Toplam 2
Yorum
Ali ÇEGE DARISI BİZİM FEDERASYONA
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li Akhisar basindaki kim hocasina takim arkadaslarina karsi macimi alacakti güldürmeyin iki macida danisikli dövüsle maci verdiler kimi kandir
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li F.terim 4 yil smpyn oldugunda derwalin kurdugu suan takiminda tudor kurdugu milli de piontekin kurdugu düzen vardi bunlar meyvelerini toplad
Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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