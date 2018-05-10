Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> maçı hazırlıkları

    , 'in 33. haftasında 12 Mayıs Cumartesi günü sahasında Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların gruplar halinde beşe iki dar alanda pas organizasyonunun ardından sınırlı alanda taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

    Brezilyalı futbolcu Mariano Filho'nun antrenmanın bir kısmında takımla çalışmalara katıldığı, 'in ise tedavisinin ardından sağlık heyeti denetiminde takımdan ayrı hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı ekip, Evkur maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

    1. 10.5.2018 14:25
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