Galatasaray'da UEFA toplantıları ile ilgili flaş gelişme

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken bir yandan Finansal Fair Play konusunda UEFA'ya göz çeviren Galatasaray'da kritik iki gün… UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, G.Saray'ın mali durumunu bugün ve yarın yapacağı toplantılarda ele alacağı öğrenildi. UEFA medya yetkilisi, "Kurul, finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor" bilgisini verdi.



9 MART'TA GÖRÜŞÜLDÜ

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, G.Saray'dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz ve heyeti, 9 Mart'ta UEFA'lı yetkililerle bir araya gelmişti. Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgi verdiklerini aktaran Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. UEFA ciddi ve samimi" demişti.