Galatasaray'da UEFA toplantıları ile ilgili flaş gelişme – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da toplantıları ile ilgili flaş gelişme

    Galatasaray'da UEFA toplantıları ile ilgili flaş gelişme

    , G.Saray’ın mali durumunu bugün ve yarınki toplantılarda değerlendirecek

    Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken bir yandan Finansal Fair Play konusunda 'ya göz çeviren 'da kritik iki gün… UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, G.Saray'ın mali durumunu bugün ve yarın yapacağı toplantılarda ele alacağı öğrenildi. UEFA medya yetkilisi, "Kurul, finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor" bilgisini verdi.

    9 MART'TA GÖRÜŞÜLDÜ
    'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, G.Saray'dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi. Başkan ve heyeti, 9 Mart'ta UEFA'lı yetkililerle bir araya gelmişti. Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgi verdiklerini aktaran Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. UEFA ciddi ve samimi" demişti.

    1. 9.5.2018 20:09
    2. Güncelleme: 10.5.2018 02:15
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