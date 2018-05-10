Galatasaray'da UEFA toplantıları ile ilgili flaş gelişme
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, G.Saray’ın mali durumunu bugün ve yarınki toplantılarda değerlendirecek
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken bir yandan Finansal Fair Play konusunda UEFA'ya göz çeviren Galatasaray'da kritik iki gün… UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, G.Saray'ın mali durumunu bugün ve yarın yapacağı toplantılarda ele alacağı öğrenildi. UEFA medya yetkilisi, "Kurul, finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor" bilgisini verdi.
9 MART'TA GÖRÜŞÜLDÜ
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, G.Saray'dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz ve heyeti, 9 Mart'ta UEFA'lı yetkililerle bir araya gelmişti. Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgi verdiklerini aktaran Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. UEFA ciddi ve samimi" demişti.
- 9.5.2018 20:09
- Güncelleme: 10.5.2018 02:15
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
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