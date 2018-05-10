Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Silikon Vadisi kuracağız!"
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz kulübün geleceği olarak gördüğü projeyi Divan Kurulu’nda açıkladı
-Krediler 263 milyon Dolar bandında yer alıyor. Bugün itibariyle kurun artmasına rağmen 234 milyon Dolar'a düştü. 11 farklı factoring firmasına 57 milyon TL için 47 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Bu dönemde 27 milyon TL kredi kullandık.
-G.Saray'ın geleceğini kurtaracak projemiz: Tekno kent... Silikon Vadisi kuracağız. Stadın yanındaki kapalı spor salonunun içine tekno kent kuracağız. Geliri yılda 3.24 milyon dolar olacak.
ADA'YI SATTIRMAYIZ
-Florya'da geçen dönem yönetimimizin elde ettiği hasılat 200 milyon Dolar'dı. Realite çıplak ve gerçek, Florya'dan elde edebileceğimiz gelir 55 milyon Dolar'dır. Bunun karşılığında verilen Kemerburgaz'dır. Biz Riva ve Florya'yı verdik. İnşallah toplamda görünen 1 milyar TL'dir.
-Ada'yı satmayız, sattırmayız. Kulübümüzün bayrağı orada dalgalanacak.
-Mecidiyeköy otel projesi, 2,5 yıl önce bitmeliydi. Yılda 5 milyon Dolar'dan olduk. Otelle ilgili düşük teklifler geliyor. 600 bin ile 1 milyon Dolar arasında teklifler geldi.
- 10.5.2018
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Silikon Vadisi kuracağız!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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