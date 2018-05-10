Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Silikon Vadisi kuracağız!" – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Galatasaray Başkanı : " kuracağız!"

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Silikon Vadisi kuracağız!"

    G.Saray Başkanı kulübün geleceği olarak gördüğü projeyi ’nda açıkladı

    Galatasaray Kulübü'nün Mayıs Ayı Olağan Toplantısı dün yapıldı. Burada üyelere seslenen başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi:
    -Krediler 263 milyon Dolar bandında yer alıyor. Bugün itibariyle kurun artmasına rağmen 234 milyon Dolar'a düştü. 11 farklı factoring firmasına 57 milyon TL için 47 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Bu dönemde 27 milyon kredi kullandık.
    -G.Saray'ın geleceğini kurtaracak projemiz: Tekno kent... kuracağız. Stadın yanındaki kapalı spor salonunun içine tekno kent kuracağız. Geliri yılda 3.24 milyon dolar olacak.

    ADA'YI SATTIRMAYIZ
    -Florya'da geçen dönem yönetimimizin elde ettiği hasılat 200 milyon Dolar'dı. Realite çıplak ve gerçek, Florya'dan elde edebileceğimiz gelir 55 milyon Dolar'dır. Bunun karşılığında verilen Kemerburgaz'dır. Biz Riva ve Florya'yı verdik. İnşallah toplamda görünen 1 milyar TL'dir.
    -'yı satmayız, sattırmayız. Kulübümüzün bayrağı orada dalgalanacak.
    -Mecidiyeköy otel projesi, 2,5 yıl önce bitmeliydi. Yılda 5 milyon Dolar'dan olduk. Otelle ilgili düşük teklifler geliyor. 600 bin ile 1 milyon Dolar arasında teklifler geldi.
    1. 10.5.2018
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