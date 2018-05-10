Fernando Muslera Fatih Terim’le coştu – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’le coştu

    Fernando Muslera Fatih Terim’le coştu
    Muslera, son haftalarda gösterdiği performansla eski günlerinden esintiler sergiledi. Uruguaylı file bekçisi, Igor döneminde çıktığı 16 maçta kalesinde 21 gol görürken, yönetiminde çıktığı 15 maçta yalnızca 12 gol yedi.
    1. 10.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernando Muslera Fatih Terim’le coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN