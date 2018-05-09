Serdar Aziz yetiştirilecek – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    yetiştirilecek

    <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> yetiştirilecek
    'ın Akhisar maçında sakatlanıp 81'de oyundan çıkan 'in tedavisine başlandı. Sol arka adalesinde zorlanma tespit edilen milli stoper, Malatya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
    1. 9.5.2018
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