Galatasaray'dan stat atağı! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan stat atağı!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan stat atağı!
    Sarı-kırmızılılar, bu hafta Malatya'yı yener, son maçta da deplasmanda 'den 1 puan alırsa şampiyon olacak. Bu nedenle Göztepe maçına büyük önem veren G.Saray'ın, maçın 70 bin kişilik Atatürk Stadı'nda oynanması için 'ye başvuracağı bildirildi. 'nin de teklifi kabul etmesi halinde mücadele Bornova Stadı yerine Atatürk Stadı'nda yapılacak.
    1. 9.5.2018
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