Galatasaray'da voleybola transfer – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da voleybola transfer

    Galatasaray'da voleybola transfer

    HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu iki oyuncuyla takviye etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Estonyalı oyuncu Oliver Venno ve Muzaffer Yönet ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, takımdaki oyunculardan ve 'ın sözleşmelerinin uzatıldığı bildirildi.

    Kulüp, 4 oyuncu için 13 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nın yanındaki GS Store'da imza töreni düzenleyecek.

    1. 9.5.2018 15:50
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