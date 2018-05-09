Galatasaray'da voleybola transfer
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu iki oyuncuyla takviye etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Estonyalı oyuncu Oliver Venno ve Muzaffer Yönet ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, takımdaki oyunculardan Emin Gök ve Yasin Aydın'ın sözleşmelerinin uzatıldığı bildirildi.
Kulüp, 4 oyuncu için 13 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nın yanındaki GS Store'da imza töreni düzenleyecek.
- 9.5.2018 15:50
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
Toplam 1
Yorum
hamza hamza Başkanım BJK hisseleri aldık,battık sesimizi duyun artık
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 1
Yorum
Acaba Değermi? Tolga ve Sunandan iyi değil. Bizdekiler daha az mac yaptı daha çok faydalı oldu.
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En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 2
Yorum
anonim seneye marceloda geri getirilip pepee-marcelo ikilisi ile devam edilmeli
Galatasaray'da voleybola transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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