Galatasaray'da UEFA toplantıları ile ilgili flaş gelişme
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, Galatasaray'ın mali durumunu yarın ve cuma günü yapılacak toplantılarda ele alacağı ve kararını haziran ayında açıklayacağı bildirildi.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, Galatasaray'ın mali durumunu yarın ve cuma günü yapılacak toplantılarda ele alacağı ve kararını haziran ayında açıklayacağı bildirildi.
UEFA medya yetkilisinin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, yarın ve cuma günü toplantılar yapacak. Galatasaray'ın durumu da toplantılarda ele alınacak konular arasında yer alıyor." dedi.
Ayrıca UEFA yetkilisi, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor." bilgisini verdi.
Öte yandan İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, Galatasaray'dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.
Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi." şeklinde konuşmuştu.
- 9.5.2018 20:09
- Güncelleme: 9.5.2018 20:25
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Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu"
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Bu durumda Aykut Hoca kalmalı,yalnız esnek olamıyor,vazgeçmeli.Oyuncuları dışlamamalı,uğraşmamalı.Takıma en az 2 genç monte edebilmeli ..
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Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu"
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş FB bu yıl transferde,kaynak bulamazsa,hiç borç yapamayacak diye biliyoruz.Yani aldığı sattığı eşit olmalı.Bu da transfer işi sıkıntılı .
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Mustafa Cengiz: 3 ayda 11 milyon TL faaliyet karımız var
Toplam 2
Yorum
galatasaraylı çocuk galatasaray ı siz kar ettirmediniz mustafa başkan sarkı kırmızı taraftarımız kar elde ettirdi hangi yönetim olursa olsun kar elde edecekti
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