Galatasaray'da UEFA toplantıları ile ilgili flaş gelişme – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da toplantıları ile ilgili flaş gelişme

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> toplantıları ile ilgili flaş gelişme

    Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, 'ın mali durumunu yarın ve cuma günü yapılacak toplantılarda ele alacağı ve kararını haziran ayında açıklayacağı bildirildi.

    Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, 'ın mali durumunu yarın ve cuma günü yapılacak toplantılarda ele alacağı ve kararını haziran ayında açıklayacağı bildirildi.

    medya yetkilisinin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UEFA , yarın ve cuma günü toplantılar yapacak. 'ın durumu da toplantılarda ele alınacak konular arasında yer alıyor." dedi.

    Ayrıca UEFA yetkilisi, "UEFA , Galatasaray'ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor." bilgisini verdi.

    Öte yandan 'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, Galatasaray'dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi.

    Galatasaray Başkanı ve beraberindeki heyet, 9 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla 'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

    Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi." şeklinde konuşmuştu.

    1. 9.5.2018 20:09
    2. Güncelleme: 9.5.2018 20:25
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