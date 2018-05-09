Galatasaray'da Tarkan endişesi – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da endişesi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/tarkan?id=aa2ae51d-9c04-44d0-80c0-1612418f66ae" class="" rel="tag">Tarkan</a> endişesi
    maçına akın etmesi beklenen G.Saray taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün aynı saatte Tarkan'ın Vadi 'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu. Oluşacak aşırı yoğunluk nedeniyle zorda kalmak istemeyen taraftarlar, maça özel araçla gelinmemesi için sosyal medyada organize olmaya başladı.
    1. 9.5.2018
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