Galatasaray'da söz adaylarda – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da söz adaylarda

    Galatasaray'da söz adaylarda

    'ın mayıs ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

    Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıkların 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari ve sportif raporlarının sunumu, yönetim kurulu tarafından yapılacak. Raporla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemeleri üyelerle paylaşılacak. Mustafa Cengiz'in son kez başkan olarak çıkacağı toplantısında ayrıca kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan isimleri konuşma yapacak. 4 aday tüzük gereği kendilerini ve projelerini tanıtacak.
    1. 9.5.2018
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