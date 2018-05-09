Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel, 52 yaşına bastı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    kaleci antrenörü , 52 yaşına bastı

    Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel, 52 yaşına bastı
    kaleci antrenörü , 52 yaşına bastı. Brezilyalı efsaneye ülkesinin klasikleşen yumurtalı unlu kutlama yapıldı. G.Saray Kulübü sosyal medya hesabından, "Mutlu Yıllar Taffarel" mesajı paylaştı. Ayrıca, Taffarel'in G.Saray çatısı altındaki görüntülerine yer verildi.



    FLORYA'DA KEYİFLER YERİNDE
    G.Saray, Yeni Malatya maçının hazırlıklarına Florya'da yaptığı idmanla başladı. Takımda herkesin yüzü gülüyordu. Antrenman ısınma ve koşu çalışmasının ardından taktik ağırlıklı sürdü.
    1. 9.5.2018
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